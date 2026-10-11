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Tight security at Shankar Road Circle three kilometers away from Jantar Mantar in Delhi
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दिल्ली: जंतर-मंतर से तीन किलोमीटर दूर शंकर रोड सर्कल पर कड़ी सुरक्षा, जांच के बाद ही मिल रही आगे जाने की अनुमति
नई दिल्ली स्थित शंकर रोड सर्कल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जंतर-मंतर से करीब तीन किलोमीटर दूर इस स्थान पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। यहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही लोगों को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है।
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