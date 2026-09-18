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डूसू चुनाव: प्रचार सामग्री से पटी सड़कें, नॉर्थ कैंपस में हवा में उड़ते दिखे पर्चे

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 18 Sep 2026 09:16 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 09:16 PM IST







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दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में प्रचार सामग्री से सड़कें पटी नजर आईं। हवा में उड़ते पर्चे और सड़क पर बिखरी प्रचार सामग्री चुनावी माहौल की तस्वीर बयां कर रही थी। ... और पढ़ें

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