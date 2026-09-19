दिल्ली में आवारा कुत्ते का हमला, 18 महीने का बच्चा ICU में भर्ती

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उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके के संगम विहार, गली नंबर-5 में प्रशासनिक लापरवाही एक बार फिर मासूम की जान पर भारी पड़ी। घर के सामने गली में खेल रहे 18 महीने के अब्बास पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना में साफ दिखता है कि कुत्ता बच्चे को जमीन पर गिराकर बुरी तरह नोचता है। हमले में बच्चे के चेहरे से मांस का टुकड़ा तक निकल गया और उसे गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा।

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