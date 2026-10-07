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Rescue operation underway after building collapsed in Delhi New Seemapuri
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दिल्ली में फिर बिल्डिंग हादसा: सीमापुरी में भरभराकर गिरी इमारत, मलबे में दबे लोगों की तलाश; सामने आया वीडियो
दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा सामने आया है। यहां एक पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।
हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और मलबा हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या कितनी मौतें हुई हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। हादसे के कारणों का भी अभी पता नहीं चल पाया है।
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