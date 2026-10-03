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विट्ठल हाउस से मार्च: आइसा की अगुवाई में निकला विरोध मार्च, नेहा बोरा और कपिल सिब्बल संभाल रहे नेतृत्व

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 03 Oct 2026 03:13 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 03:13 PM IST







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आइसा की अगुवाई में विट्ठल हाउस से मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च की अगुवाई नेहा बोरा और कपिल सिब्बल कर रहे हैं।

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