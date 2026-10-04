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Protest in Delhi demanding resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
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दिल्ली: जंतर-मंतर की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नागरिक मार्च शुरू हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के नेतृत्व में निकाला जा रहा मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहा है। मार्च में सामाजिक आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा समेत सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य शामिल हैं।
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