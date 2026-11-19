उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शिव विहार इलाके में मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसे में 11 साल के बच्चे की जलकर मौत हो गई। बच्चा घर में सोफे पर सो रहा था। इसी दौरान पास शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लग गई। पुलिस के मुताबिक सोफे में फोम होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली। माता-पिता ने बेटे को बचाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया। गोकुलपुरी थाना पुलिस ने मामले में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है।

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उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि प्रियांशु के पिता जितेंद्र कुमार कपड़े की एक दुकान पर काम करते हैं। परिवार में प्रियांशु की मां और एक छोटा भाई भी है। प्रियांशु सातवीं का छात्र था। मंगलवार रात करीब 11 बजे वह अपने कमरे में सोफे पर सो रहा था। माता-पिता रसोई के पास बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक बिजली के सॉकेट से चिन्गारियां निकलने लगीं और सोफे में आग लग गई। विज्ञापन



देखते ही देखते आग की लपटें इतनी बढ़ गईं कि माता-पिता बेटे को बाहर नहीं निकाल सके। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, पर तब तक प्रियांशु बुरी तरह झुलस चुका था। हादसे की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बच्चे को एंबुलेंस से राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि प्रियांशु के पिता जितेंद्र कुमार कपड़े की एक दुकान पर काम करते हैं। परिवार में प्रियांशु की मां और एक छोटा भाई भी है। प्रियांशु सातवीं का छात्र था। मंगलवार रात करीब 11 बजे वह अपने कमरे में सोफे पर सो रहा था। माता-पिता रसोई के पास बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक बिजली के सॉकेट से चिन्गारियां निकलने लगीं और सोफे में आग लग गई।देखते ही देखते आग की लपटें इतनी बढ़ गईं कि माता-पिता बेटे को बाहर नहीं निकाल सके। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, पर तब तक प्रियांशु बुरी तरह झुलस चुका था। हादसे की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बच्चे को एंबुलेंस से राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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