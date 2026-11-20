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Piyush Goyal shares tips for success with students at DU 103rd convocation ceremony today
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दिल्ली विश्वविद्यालय: डीयू के 103वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह की जगह पहुंचे पीयूष गोयल, जानें क्या कहा
दिल्ली विश्वविद्यालय का 103वां दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रो योगेश सिंह ने समारोह की शुरुआत की, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे, इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था, लेकिन किन्ही कारणों से वह नहीं आये। समारोह में कुलपति ने विश्वविद्यालय की 103 वर्ष पहले शुरू हुई यात्रा से लेकर अब तक की उपलब्धियां गिनाई। रिसर्च और इनोवेशन में किस तरह विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी दी। इस दौरान पीयूष गोयल और कुलपति ने छात्रों सो सफलता का मंत्र भी दिया।
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