अमन विहार में एक भीषण सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 18 नवंबर को हुई, जब एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर तीन स्कूली बच्चे सवार थे। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था।

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