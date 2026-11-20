इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर स्पाइसजेट की उड़ान रद्द होने के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-603 के रद्द होने से नाराज यात्रियों ने एयरलाइन के काउंटर पर हंगामा किया। इस दौरान यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों के बीच बहस भी हुई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है।

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जानकारी के अनुसार, उड़ान संख्या एसजी-603 को 19 नवंबर की रात दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होना था। हालांकि, उड़ान रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे नाराज यात्रियों ने एयरलाइन के काउंटर पर पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यात्रियों को उड़ान रद्द होने के बाद आगे की यात्रा को लेकर भी चिंता सताने लगी।