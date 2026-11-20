दिल्ली विश्वविद्यालय का 103वां दीक्षांत समारोह हाल ही में आयोजित किया गया। इस समारोह की शुरुआत कुलपति प्रो योगेश सिंह ने की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी समारोह में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे उपस्थित नहीं हो सके। कुलपति ने विश्वविद्यालय की 103 वर्ष पुरानी यात्रा की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। कुलपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी सफलताओं पर अभिमान करना उचित है। लेकिन, दूसरों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचना सही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने छात्रों से अच्छे इन्सान बनने की अपेक्षा करता है। उन्होंने छात्रों से देश के खिलाफ कोई काम न करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।मुख्य अतिथि पीयूष गोयल ने समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1 लाख 70 हजार से अधिक डिजिटल डिग्री जारी कीं। यह विश्वविद्यालय के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। छात्रों को अब अपनी डिग्री डिजिटल प्रारूप में प्राप्त होंगी।

पीयूष गोयल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। गोयल ने कहा कि असफलता से डरना नहीं चाहिए और जोखिम लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए। उन्होंने सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यही देश को आगे लेकर जाएगी। नकारात्मकता से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।