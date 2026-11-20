दिल्ली: लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर कारोबारी से मांगी 60 लाख रुपये की रंगदारी, आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 20 Nov 2026 11:58 AM IST
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लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर कारोबारी से 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पश्चिमी जिला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गैंग का नाम लेकर शिकायतकर्ता को धमकाया और उससे मोटी रकम वसूलने की कोशिश की।
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जनकपुरी थाना पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गैंग के नाम पर मिली धमकी के बाद शिकायतकर्ता भयभीत हो गया और उसने जनकपुरी थाने में शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनकपुरी थाना पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया।
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