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दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर क्या है माहौल? सीजेपी के आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई पर लोगों ने रखी अपनी राय

Sun, 11 Oct 2026 02:31 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:31 PM IST
People shared their views on protests and police action in Delhi
दिल्ली में आज प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर माहौल कैसा है और इसे लेकर लोगों की क्या राय है? अमर उजाला के रिपोर्टर ने कई नेताओं और आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान सीजेपी के प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी।
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