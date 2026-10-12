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मंडी हाउस में बदला नजारा: दोपहर में उमड़ा था हुजूम, शाम होते ही खाली हुई सड़क; पुलिस सतर्क

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 12 Oct 2026 09:27 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 09:27 PM IST







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दिल्ली के मंडी हाउस स्थित भगवान दास मार्ग पर दोपहर में उमड़ा हुजूम शाम ढलते-ढलते गायब हो गया। अब सड़क पर गाड़ियां सामान्य रफ्तार से गुजर रही हैं, लेकिन पुलिस की चौकसी अब भी जारी है। ... और पढ़ें

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