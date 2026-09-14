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पूर्वी दिल्ली: ईस्ट विनोद नगर में एमसीडी का एक्शन, अवैध लिंटर पर चला हथौड़ा

अनुज कुमार

Updated Mon, 14 Sep 2026 01:45 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 01:45 PM IST







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ईस्ट विनोद नगर में नगर निगम की तरफ से शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई। अवैध रूप से डाले गए लिंटर को तोड़ने का काम शुरू किया गया। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ... और पढ़ें

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