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आरटीआर फ्लाईओवर की मरम्मत पूरी: बंद होने से जाम में फंसे चालक, रेंग-रेंगकर चलते दिखे वाहन

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 24 Oct 2026 12:43 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 12:43 PM IST







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आरटीआर फ्लाईओवर की पांच लेयर में आई दरारों को भरने का काम पूरा हो चुका है। मरम्मत के बाद इसे सूखने में समय लगेगा, इसलिए सोमवार से फ्लाईओवर खुलने की संभावना है। फ्लाईओवर बंद होने से गाड़ियां रेंग-रेंगकर चलती दिखीं। लोगों को जाम में काफी समय बिताना पड़ा। शनिवार को एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। ... और पढ़ें

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