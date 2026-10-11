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दिल्ली: आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर आइसा के मार्च के दौरान कार्रवाई, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 03:14 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 03:14 PM IST







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नई दिल्ली के आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर आइसा की अगुवाई में मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर दिल्ली पुलिस समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ... और पढ़ें

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