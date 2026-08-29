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दिल्ली: कांदा एक्सप्रेस पहुंची, पर नहीं मिली 35 रुपये किलो प्याज की राहत; सफल स्टोर्स पर 54-60 रुपये किलो भाव

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 29 Aug 2026 09:22 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 09:22 PM IST







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कांदा एक्सप्रेस के पहुंचने के बावजूद दिल्ली में 35 रुपये किलो प्याज की सरकारी राहत लोगों तक नहीं पहुंच पाई। पड़ताल में सफल स्टोर्स पर प्याज 54 से 60 रुपये किलो मिली, जबकि खुले बाजार में भाव 60 से 70 रुपये किलो तक है। आपूर्ति के बावजूद खुदरा बाजार में कीमतों पर असर नहीं दिखा। ... और पढ़ें

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