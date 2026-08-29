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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Kanda Express arrived in Delhi but there was no relief in form of onions priced at rs 35 per kg

दिल्ली: कांदा एक्सप्रेस पहुंची, पर नहीं मिली 35 रुपये किलो प्याज की राहत; सफल स्टोर्स पर 54-60 रुपये किलो भाव

Sat, 29 Aug 2026 09:22 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:22 PM IST
Kanda Express arrived in Delhi but there was no relief in form of onions priced at rs 35 per kg
कांदा एक्सप्रेस के पहुंचने के बावजूद दिल्ली में 35 रुपये किलो प्याज की सरकारी राहत लोगों तक नहीं पहुंच पाई। पड़ताल में सफल स्टोर्स पर प्याज 54 से 60 रुपये किलो मिली, जबकि खुले बाजार में भाव 60 से 70 रुपये किलो तक है। आपूर्ति के बावजूद खुदरा बाजार में कीमतों पर असर नहीं दिखा।
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