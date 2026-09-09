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Delhi Building Collapse Live: एमसीडी एक्शन में, आज गिराई जाएगी बगल की कमजोर इमारत; पीजी खाली कर रहे छात्र
सत्य निकेतन में इमारत ढहने के हादसे के बाद एमसीडी ने खतरनाक और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 6 सितंबर को सत्य निकेतन में गिरी इमारत के बगल में मौजूद कमजोर इमारत को आज गिराया जाएगा।
लाइव अपडेट
सत्य निकेतन में गिरी इमारत के बगल वाली बिल्डिंग6 सितंबर को सत्य निकेतन में गिरी इमारत के बगल वाली बिल्डिंग की तस्वीरें। इस इमारत को गिराने का काम सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। 6 सितंबर को इमारत गिरने की घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी।
#WATCH | Delhi: Visuals of the building adjoining the one that collapsed in Satya Niketan on 6th September. The demolition of this building will be done in a calibrated manner.— ANI (@ANI) September 9, 2026
Seven people lost their lives in the building collapse on 6th September. pic.twitter.com/lq1VUZEP69
सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी सख्त
सत्य निकेतन हादसे के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकारसत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पीजी नीति लागू करने का फैसला किया है। जल्द इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। नीति के तहत पीजी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा।
मंगलवार को शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में पीजी और किराये के मकानों में रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान सूद ने कहा कि एक से दो महीने के भीतर इस नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।