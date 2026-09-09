दिल्ली हादसा: पीजी में रहना विकल्प नहीं, सुविधाओं के अभाव के बीच छात्रों की मजबूरी; सालाना 5000 करोड़ का बाजार

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में यूजी व पीजी मिलाकर करीब 1.50 लाख से अधिक छात्र दूसरे राज्यों से आते हैं, जबकि विश्वविद्यालय के केवल 20 कॉलेजों में छात्रावासों की कुल 5,000 सीटें हैं। पहले वर्ष में ही 70,000 से अधिक छात्र दाखिला लेते हैं, इसलिए अधिकांश छात्रों को नॉर्थ व साउथ कैंपस के आसपास सत्य निकेतन, मुखर्जी नगर, विजय नगर, हडसन लेन, कमला नगर व शक्ति नगर जैसे इलाकों में पीजी तलाशने पड़ते हैं।