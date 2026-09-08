सुसाइड नोट में बताई मरने की वजह: दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता ने दी जान, पंखे से लटका मिला शव

मुख्य सचिव का कार्यकाल

उन्होंने 2007 में दिल्ली के मुख्य सचिव का पद संभाला था और तीन साल से अधिक समय तक इस पद पर रहने के बाद नवंबर 2010 में सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए थे। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल) का आयोजन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। शहर में परिवहन, बिजली और नागरिक बुनियादी ढांचे (सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर) की कई प्रमुख परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का श्रेय उन्हें दिया जाता है।