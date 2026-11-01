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रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में उमड़ी भीड़

Digvijay Singh

Updated Sun, 01 Nov 2026 06:41 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 06:41 PM IST







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रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में उमड़ी भीड़। कांग्रेस, सपा समेत गठबंधन के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। रैली में विपक्षी एकजुटता के साथ वोट चोरी और चुनाव आयोग के मुद्दे पर उठी आवाज। देखिए रैली की खास झलकियां। ... और पढ़ें

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