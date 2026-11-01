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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Huge crowd gathers at INDIA bloc rally at Ramlila Maidan

रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में उमड़ी भीड़

Sun, 01 Nov 2026 06:41 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:41 PM IST
Huge crowd gathers at INDIA bloc rally at Ramlila Maidan
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में उमड़ी भीड़। कांग्रेस, सपा समेत गठबंधन के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। रैली में विपक्षी एकजुटता के साथ वोट चोरी और चुनाव आयोग के मुद्दे पर उठी आवाज। देखिए रैली की खास झलकियां।
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