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दिल्ली में पकड़ी 50 करोड़ की हेरोइन: नशे के खिलाफ सख्त एक्शन, दिल्ली से यूपी तक फैले नेटवर्क का भंडाफोड़

Mon, 05 Oct 2026 07:09 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:09 PM IST
Heroin worth 50 crore rupees seized in rohini police in delhi
राजधानी को नशामुक्त बनाने के लिए रोहिणी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रोहिणी की स्पेशल स्टाफ टीम ने दिल्ली से यूपी तक फैले नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लखनऊ में हेरोइन बनाने वाली फैक्ट्री का फंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से 7.076 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, 16 सितंबर को स्पेशल स्टाफ टीम को बेगमपुर थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थ की आवाजाही की पुख्ता सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने कार को रोककर रोहतक निवासी लक्ष्मण हुड्डा (58) को गिरफ्तार किया। उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपये नकद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान पुलिस को उस सप्लाई चेन के बारे में अहम सुराग मिले, जहां से दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन पहुंचाई जा रही थी।
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