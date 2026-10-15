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मौसम ने ली करवट: दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, राहगीर बचते नजर आए

अनुज कुमार

Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 PM IST







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दिल्ली में बृहस्पतिवार को तेज बारिश हुई, जिसके बीच सड़क पर लोग गुजरते हुए दिखाई दिए।

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