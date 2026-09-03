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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Fashion trends shift in Delhi markets shopkeepers pivot towards Gen Z styles

दिल्ली के बाजारों में बदला फैशन का ट्रेंड, जेन जी स्टाइल की ओर बढ़े दुकानदार

Thu, 03 Sep 2026 09:13 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:13 PM IST
Fashion trends shift in Delhi markets shopkeepers pivot towards Gen Z styles
जेन जी के दौर में कारोबार को बढ़ाने के लिए सिर्फ सामान बेचना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बेचने का स्टाइल और ग्राहक तक उसकी पहुंच भी काफी मायने रखती है। यही वजह है कि अब कई दुकानदार अब मार्केट में कपड़े बेचने के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कपड़ों की बिक्री कर रहे हैं।
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