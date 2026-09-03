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Fashion trends shift in Delhi markets shopkeepers pivot towards Gen Z styles
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दिल्ली के बाजारों में बदला फैशन का ट्रेंड, जेन जी स्टाइल की ओर बढ़े दुकानदार
जेन जी के दौर में कारोबार को बढ़ाने के लिए सिर्फ सामान बेचना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बेचने का स्टाइल और ग्राहक तक उसकी पहुंच भी काफी मायने रखती है। यही वजह है कि अब कई दुकानदार अब मार्केट में कपड़े बेचने के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कपड़ों की बिक्री कर रहे हैं।
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