दिल्ली: पाइपलाइन टूटने से कमला मार्केट की दुकानों में घुसा पानी,शिकायत के बावजूद डेढ़ घंटे तक नहीं रोकी सप्लाई

अजमेरी गेट के कमला मार्केट में शुक्रवार दोपहर फ्लाईओवर निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। देशबंधु पार्क के सामने रेलवे की ओर से बनाए जा रहे फ्लाईओवर के पिलर के लिए खोदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट गई। पाइप फटते ही तेज धार के साथ पानी बाजार की ओर दौड़ा और महज पांच मिनट में दुकानों के अंदर एक से दो फीट तक पानी भर गया। अचानक आई ‘बाढ़’ में दुकानदार अपना माल तक नहीं बचा सके। कमला मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक करीब 100 दुकानों में पानी घुसा और प्रति दुकान एक से दो लाख रुपये तक का नुकसान हुआ।

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