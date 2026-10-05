चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की मांग: पूर्व नौकरशाहों के प्रतिनिधिमंडल ने नोटिस सौंपने का किया एलान

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नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन के बाहर सोमवार को पूर्व नौकरशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोपपत्र और महाभियोग का नोटिस सौंपने की घोषणा की। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई, पूर्व राजनयिक अशोक शर्मा, पूर्व आईबी अधिकारी यशोवर्धन आजाद समेत कई लोग शामिल रहे। आइए जाने दिल्ली के प्रेस क्लब में पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने क्या कहा एसआईआर पर। वीडियो: भूपिंदर सिंह

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