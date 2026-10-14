22 अक्तूबर को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह

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समारोह में छात्रों शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्री की जाएगी वितरित,भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के तौर होंगे शामिल, विश्वविद्यालय ने 12 वें दीक्षांत समारोह को लेकर चौथी बार की है घोषणा,अलग-अलग कारणों से पहले निर्धारित हुई तारीखों पर नहीं हो सका था आयोजन

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