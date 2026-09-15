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दिल्ली: पैन इंडिया गिरोह का भंडाफोड़, शादी के नाम पर ठगी करने वाले नौ ठग पकड़े

Tue, 15 Sep 2026 07:40 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:40 PM IST
Delhi Pan-India gang busted nine fraudsters arrested
मध्य जिला साइबर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले पैन इंडिया गिरोह का भंडाफोड़ कर अधिवक्ता अमित कुमार समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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