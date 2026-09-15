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दिल्ली: पैन इंडिया गिरोह का भंडाफोड़, शादी के नाम पर ठगी करने वाले नौ ठग पकड़े

अनुज कुमार

Updated Tue, 15 Sep 2026 07:40 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 07:40 PM IST







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मध्य जिला साइबर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले पैन इंडिया गिरोह का भंडाफोड़ कर अधिवक्ता अमित कुमार समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ... और पढ़ें

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