सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार का बड़ा एलान: दिल्ली में 10000 छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल, पॉलिसी पर काम शुरू

माता-पिता पूरी निश्चिंतता से भेज सकेंगे अपने बच्चे

मुख्यमंत्री ने योजना के विजन को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों की बुनियादी जरूरतों और आवश्यक सुविधाओं का बारीकी से अध्ययन किया है। उन्होंने देश भर के अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि हम ऐसे हॉस्टल बनाएंगे जहां देश भर के माता-पिता पूरी निश्चिंतता के साथ अपने बच्चों को भेज सकें। हमारा लक्ष्य है कि छात्र, खाने या महंगे किराये पर रहने की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाएं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने पर लगा सकें।