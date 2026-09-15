सत्य निकेतन में 'आप' का प्रदर्शन: सौरभ भारद्वाज बोले- पीजी में लड़की गिरी, मौत पर पुलिस चुप क्यों?

आम आदमी पार्टी ने आज मंगलवार को दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के एक पेइंग गेस्ट आवास (पीजी) में एक लड़की की मौत हो गई है। आप ने दिल्ली पुलिस पर इस घटना को छिपाने का आरोप लगाया है।

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आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय भाजपा विधायक और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या पास के पीजी सुविधा में एक लड़की की मौत हुई है। उन्होंने पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठाया।एक अधिकारी ने जवाब दिया कि सभी विवरण पहले ही साझा किए जा चुके हैं, और कोई नई या अतिरिक्त जानकारी नहीं है। आप ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा पर भी निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्य निकेतन में उनके अवैध पीजी के सबूत होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि चार साल पहले अंबेडकर कल्याण समिति ने विधायक शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। यह शिकायत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित थी। इसमें सत्य निकेतन में पांच-सितारा पीजी के अवैध निर्माण का भी उल्लेख था।भारद्वाज ने कहा कि तब नगर निगम और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा ने इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारद्वाज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समिति द्वारा चार साल पहले सौंपी गई शिकायत की एक प्रति भी साझा की।