दिल्ली: भाजपा विधायक गजेंद्र दराल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा, मंडल अध्यक्ष को पीटने का गंभीर आरोप

कंंझावला थाने में मुंडका विधायक गजेंद्र दराल समेत उनके सहयोगियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि 10 सितंबर 2026 को दीपक माथुर के कराला स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं, जानलेवा मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।

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एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 115(2), 127(2), 140(3), 351(2), 61(2) और 3(5), आयुध अधिनियम की धारा 25 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर)(एस) लगाई गई हैं। बाद में एससी/एसटी अधिनियम की अतिरिक्त धाराएं तथा बीएनएस की धारा 140(4) भी जोड़ी गईं। जांच इंस्पेक्टर किशन कुमार यादव को सौंपी गई है।