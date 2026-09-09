{"_id":"6aa1439a89bb802e65061423","slug":"video-delhi-incident-mcd-takes-action-in-satya-niketan-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली हादसा: सत्य निकेतन में एमसीडी का एक्शन, निगम ने गिराई ढही हुई इमारत से सटी बहुमंजिला बिल्डिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए इमारत हादसे के बाद बुधवार को नगर निगम की टीम ने हादसे वाली इमारत से सटी इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग पूरा दिन चलती रही। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में आवश्यक इंतजाम किए गए और निगम की निगरानी में इमारत को गिराने का काम किया गया। और एक नजदीक ही एमसीडी के ऑफिस के परिसर में मलबा व क्षतिग्रस्त हुए वाहन रखे गए हैं।

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