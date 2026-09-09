दिल्ली में कारोबारी के घर दो करोड़ की चोरी: नकदी, सोना और हीरे के गहनों पर हाथ साफ, परिवार गया था ऑस्ट्रेलिया

दिल्ली के तिमारपुर इलाके में व्यवसायी के घर से करीब दो करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। कारोबारी के घर से करीब दो करोड़ रुपये की नकदी और ज्वेलरी चोरी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है।

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पुलिस के मुताबिक, तिमारपुर इलाके में रहने वाले व्यवसायी अनुज गुप्ता के घर से करीब दो करोड़ रुपये की नकदी, सोना और हीरे के गहने चोरी हो गए। उस समय परिवार ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। पुलिस का कहना है कि घर में काम करने वाले दो लोग, जिनके पास घर की चाबियां थीं, मुख्य संदिग्ध हैं और अभी फरार हैं।पुलिस के अनुसार, व्यवसायी के यहां काम करने वाले अनिल और विक्की नाम के लोगों ने 5 सितंबर को फ्लैट में प्रवेश किया था और घटना के बाद से ही वे फरार हैं।