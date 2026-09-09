दिल्ली: सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने तय की जिम्मेदारी, 47 हॉटस्पॉट की कमान 13 बड़े अफसरों को

अवैध पार्किंग से घिरी है दिल्ली की 60 फीसदी सड़क

बैठक में सामने आया कि राजधानी की कई सड़कों पर कारों, ऑटो और ई-रिक्शा की अवैध पार्किंग के कारण सड़क की उपलब्ध जगह का करीब 60 फीसदी हिस्सा तक घिर जाता है। इससे यातायात की रफ्तार कम होती है और जाम के साथ वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।



ई-वाहनों की रफ्तार और बढ़ाने की तैयारी

एलजी, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों से ई-वाहनों की ओर बदलाव तेज करने पर सहमति जताई। दोपहिया, तिपहिया, हल्के और मध्यम वाहनों समेत सभी मोटर चालित श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत बताई गई। इसके लिए पर्याप्त ईवी चार्जिंग ढांचा जल्द तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।



उद्योगों पर कागजी नहीं, नतीजे वाली निगरानी

औद्योगिक प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली लगाने भर को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इनका वास्तविक असर प्रदूषण में कमी के रूप में दिखना चाहिए। डीपीसीसी को नियमित सत्यापन करने और लगातार नियम तोड़ने वाले उद्योगों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। औद्योगिक उत्सर्जन मानकों के पालन और उल्लंघन की साप्ताहिक रिपोर्ट भी देनी होगी।



सर्दियों से पहले तैयारी की होगी लगातार समीक्षा

बैठक में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए अभी से सभी विभागों को अपनी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एलजी और मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री आशीष सूद, मंजिंदर सिंह सिरसा और पंकज कुमार सिंह समेत मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, यातायात के विशेष आयुक्त, एनडीएमसी अध्यक्ष, पीडब्ल्यूडी प्रधान सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, पर्यावरण एवं वन सचिव और परिवहन सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का सबसे अहम संदेश यही रहा कि प्रदूषण नियंत्रण अब केवल पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहेगा। अलग-अलग विभागों को मिलकर काम करना होगा और हर स्तर पर कार्रवाई का हिसाब देना होगा। हॉटस्पॉट पर तैनात 13 वरिष्ठ अधिकारियों और पखवाड़ेवार रिपोर्ट के जरिये सरकार ने सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी सीधे वरिष्ठ अफसरों तक पहुंचा दी है।