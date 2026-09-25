{"_id":"6ab63a4a470e12778b055f4a","slug":"video-congress-workers-in-delhi-demanded-resignation-of-gyanesh-kumar-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: चुनाव आयोग के घेराव के लिए निकले युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: चुनाव आयोग के घेराव के लिए निकले युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 25 Sep 2026 02:39 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 02:39 PM IST







Link Copied



ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता रायसीना मार्ग से चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर मार्ग पर ही रोक लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन