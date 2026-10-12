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Congress interaction with protesters during march against Gyanesh Kumar and SIR
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ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के विरोध में कांग्रेस का मार्च, बाराखंबा रोड पर प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के विरोध में बाराखंबा रोड पर कांग्रेस की ओर से मार्च निकाला जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर क्या कहा? देखिए, अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट।
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