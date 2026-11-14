{"_id":"6af853eb7616dbdbc504529b","slug":"video-chhath-mahaparv-bustle-in-delhis-markets-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ महापर्व: दिल्ली के बाजारों में रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छठ महापर्व की आस्था और उत्साह ने राजधानी दिल्ली के बाजारों में रौनक बढ़ा दी है। पर्व की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु टोकरी, दौरा, सूप, गन्ना, आंवला, मेवा, केला, नारियल और पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शनिवार को गीता कॉलोनी स्थित बाजार में छठ पूजा के सामान की खरीदारी करते लोग। आइए जाने पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों रखा जाता है यह व्रत और क्या है इसका महत्व उन्हीं की जुबानी।

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