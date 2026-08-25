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कश्मीरी गेट में ढही पुरानी इमारत, पुलिस के जान पर खेलकर 3 लोगों को बचाया

विकास कुमार

Updated Tue, 25 Aug 2026 11:03 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 11:03 PM IST







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राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक पुरानी और जर्जर इमारत का हिस्सा ढहने से अफरातफरी मच गई। हालांकि, दिल्ली पुलिस के जवानों की सूझबूझ, बहादुरी और त्वरित कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और इमारत की दूसरी मंजिल पर फंसे एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ... और पढ़ें

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