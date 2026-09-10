सत्य निकेतन हादसा: अब आपदा से निपटने के लिए दिल्ली की अपनी टीम होगी तैयार, एसडीईआरएफ गठन की प्रक्रिया शुरू

दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिलीफ फोर्स (एसडीईआरएफ) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली सचिवालय में एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अत्याधुनिक एसडीईआरएफ टीम के गठन को लेकर जरूरी सुझाव और इनपुट लिए गए।

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सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में दिल्ली के पास अपनी प्रशिक्षित, सक्षम और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली टीम मौजूद हो। इसके लिए एसडीईआरएफ के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा सके। विज्ञापन



वहीं, सत्य निकेतन में राहत एवं बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने जिस तत्परता और बेहतर समन्वय के साथ काम किया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उसकी सराहना की। उन्होंने समस्त दिल्लीवासियों की ओर से एनडीआरएफ की पूरी टीम के प्रति आभार भी व्यक्त किया। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में दिल्ली के पास अपनी प्रशिक्षित, सक्षम और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली टीम मौजूद हो। इसके लिए एसडीईआरएफ के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा सके।वहीं, सत्य निकेतन में राहत एवं बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने जिस तत्परता और बेहतर समन्वय के साथ काम किया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उसकी सराहना की। उन्होंने समस्त दिल्लीवासियों की ओर से एनडीआरएफ की पूरी टीम के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

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