फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   BRICS Summit 15000 Delhi Police personnel to be deployed

ब्रिक्स सम्मेलन: दिल्ली पुलिस के 15,000 कर्मी होंगे तैनात, अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां रहेंगी मुस्तैद

Thu, 10 Sep 2026 05:33 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 10 Sep 2026 05:33 PM IST
विज्ञापन
BRICS Summit 15000 Delhi Police personnel to be deployed
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली पुलिस ने आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 15,000 कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

विज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच दिनों के लिए कुछ हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध ब्रिक्स-2026 सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा खतरों को देखते हुए लगाया गया है। यह आदेश 10 सितंबर, 2026 से प्रभावी होकर 14 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा।

विज्ञापन

प्रतिबंधित हवाई प्लेटफॉर्म में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट और क्वाडकॉप्टर भी इस दायरे में आते हैं। विमान से पैरा-जंपिंग, पतंग उड़ाना और गुब्बारा विज्ञापन भी प्रतिबंधित हैं। पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम कल से 13 सितंबर तक रहेगा बंद
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 11 से 13 सितंबर, 2026 तक बंद रहेगा। विजिटर्स 15 सितंबर को आ सकते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को साप्ताहिक छुट्टी होती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed