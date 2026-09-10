ब्रिक्स सम्मेलन: दिल्ली पुलिस के 15,000 कर्मी होंगे तैनात, अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां रहेंगी मुस्तैद

दिल्ली पुलिस ने आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 15,000 कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच दिनों के लिए कुछ हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध ब्रिक्स-2026 सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा खतरों को देखते हुए लगाया गया है। यह आदेश 10 सितंबर, 2026 से प्रभावी होकर 14 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा।

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प्रतिबंधित हवाई प्लेटफॉर्म में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट और क्वाडकॉप्टर भी इस दायरे में आते हैं। विमान से पैरा-जंपिंग, पतंग उड़ाना और गुब्बारा विज्ञापन भी प्रतिबंधित हैं। पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

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सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 11 से 13 सितंबर, 2026 तक बंद रहेगा। विजिटर्स 15 सितंबर को आ सकते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को साप्ताहिक छुट्टी होती है।