15 हजार पुलिसकर्मी, 200 कंपनियां: ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी; डायवर्जन समेत किन पर पाबंदी?

राजधानी में होने वाली ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक का बड़ा प्लान तैयार किया है। समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, विदेशी प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा के साथ-साथ आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए पुलिस ने पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, वीवीआईपी मूवमेंट वाले रास्तों पर जरूरत के हिसाब से कुछ समय के लिए ट्रैफिक पर रोक या डायवर्जन किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी को पढ़ें और जिन रास्तों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें बेवजह इस्तेमाल करने से बचें।सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 15 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा करीब 200 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी सुरक्षा में लगाई गई हैं। एयरपोर्ट, भारत मंडपम, वीवीआईपी होटलों और दूसरे अहम स्थानों पर सुरक्षा के कई स्तर बनाए गए हैं।पुलिस ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की अलग-अलग एजेंसियों, पड़ोसी राज्यों की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल किया जा रहा है। वीवीआईपी के आने-जाने वाले संभावित रास्तों का सर्वे भी किया गया है।