ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: दिल्ली में पांच दिन आसमान पर पुलिस की नजर, कई तरह के हवाई उपकरण पर रोक; पढ़ें पूरी आदेश
ब्रिक्स-2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ हवाई गतिविधियों पर रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर पुलिस ने यह कदम क्यों उठाया और किन-किन गतिविधियों पर लगाई गई है रोक? पढ़ें पूरी खबर।
विस्तार
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच दिनों के लिए कुछ हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध ब्रिक्स-2026 सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा खतरों को देखते हुए लगाया गया है। यह आदेश 10 सितंबर, 2026 से प्रभावी होकर 14 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा।
पुलिस आयुक्त कार्यालय ने सूचित किया है कि आपराधिक, असामाजिक और भारतविरोधी तत्व इन हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इनसे आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। ब्रिक्स-2026 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।