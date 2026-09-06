{"_id":"6a9d3b20d522bcc1b50ed128","slug":"video-building-collapses-in-delhi-moti-bagh-many-people-feared-trapped-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली के मोती बाग में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में पिछले तीन दिनों से रह-रहकर लगातार हो रही बारिश के बीच मोती बाग स्थित सत्य निकेतन में एक इमारत जमींदोज हो गई। दोपहर 1.33 बजे पुलिस व दमकल की टीम को खबर दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम व पुलिस मौके पर पहुंची। हालात देखकर मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की बात की गई। इमारत में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है।

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