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'दिल्ली में विकास की रफ्तार तेज': रेखा गुप्ता ने कहा-बुनियादी सुविधाओं पर फोकस, सीएम ने की अधिकारियों की तारीफ

Sun, 06 Sep 2026 02:36 PM IST
Digvijay Singh एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 06 Sep 2026 02:36 PM IST
सार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित की जा रही हैं। 
 

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Speed of development fast in Delhi Rekha Gupta said focus on basic facilities CM praised the officials
सीएम रेखा गुप्ता - फोटो : एएनआई

विस्तार
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए स्कूल भवन की नींव रखी जा रही है। यह कदम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, नए कॉम्पैक्टर्स का भी उद्घाटन किया जा रहा है। ये कॉम्पैक्टर्स शहर में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। झुग्गी-बस्तियों में नए शौचालयों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। यह पहल इन क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और छुट्टी का दिन होने के बावजूद सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। वे दिल्ली को जलभराव से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शहर के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास जारी हैं।
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बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
सीएम रेखा ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं दिल्ली के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। नए स्कूल भवन से बच्चों को आधुनिक शिक्षा का माहौल मिलेगा। कॉम्पैक्टर्स से ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक कुशल बनेगी। झुग्गी-बस्तियों में शौचालय खुलने से निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। यह सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है। इन प्रयासों से दिल्ली को एक स्वच्छ और विकसित शहर बनाने में मदद मिलेगी।


समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार दिल्ली की पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जलभराव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों की मुस्तैदी इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन लगातार कोशिशों में जल्द ही सफलता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है।

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