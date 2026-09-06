'दिल्ली में विकास की रफ्तार तेज': रेखा गुप्ता ने कहा-बुनियादी सुविधाओं पर फोकस, सीएम ने की अधिकारियों की तारीफ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

#WATCH | Delhi | Delhi Chief Minister Rekha Gupta says, "Today, the foundation stone for a new Municipal Corporation school building is being laid, new compactors are being inaugurated, and toilets in various slum clusters are being opened. All these projects underway across… pic.twitter.com/lGjCLa1Qz3 — ANI (@ANI) September 6, 2026

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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए स्कूल भवन की नींव रखी जा रही है। यह कदम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, नए कॉम्पैक्टर्स का भी उद्घाटन किया जा रहा है। ये कॉम्पैक्टर्स शहर में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। झुग्गी-बस्तियों में नए शौचालयों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। यह पहल इन क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और छुट्टी का दिन होने के बावजूद सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। वे दिल्ली को जलभराव से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शहर के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास जारी हैं।सीएम रेखा ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं दिल्ली के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। नए स्कूल भवन से बच्चों को आधुनिक शिक्षा का माहौल मिलेगा। कॉम्पैक्टर्स से ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक कुशल बनेगी। झुग्गी-बस्तियों में शौचालय खुलने से निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। यह सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है। इन प्रयासों से दिल्ली को एक स्वच्छ और विकसित शहर बनाने में मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार दिल्ली की पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जलभराव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों की मुस्तैदी इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन लगातार कोशिशों में जल्द ही सफलता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है।