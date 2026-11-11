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दिल्ली में दर्दनाक हादसा: 22 घंटे बाद नाले से मिला मासूम का शव, जानें घटना पर क्या बोले स्थानीय लोग

अनुज कुमार

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:03 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:03 PM IST







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बाहरी दिल्ली के बापरोला इलाके में नाले में गिरने वाले चार साल के मासूम का शव करीब 22 घंटे बाद बरामद कर लिया गया। बच्चे के नाले में गिरने की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, गोताखोरों और बाद में एनडीआरएफ की टीम ने बड़े स्तर पर तलाश अभियान चलाया। ... और पढ़ें

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