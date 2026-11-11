लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़: पूर्वी दिल्ली में चार लुटेरे पकड़े, टैक्सी में लिफ्ट के बहान देते वारदात को अंजाम
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 10:13 AM IST
सार
पूर्वी दिल्ली में एक बड़े लूटपाट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पटपड़गंज इलाके में इस लुटेरा गैंग का खुलासा हुआ है।
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विस्तार
पूर्वी जिला के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एक संगठित लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस अड्डों के बाहर यात्रियों को निशाना बनाते थे।
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गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान वीर सिंह (35), किशनपाल (37), विजय उर्फ मोनू (40) और विकास उर्फ कालिया (31) के रूप में हुई है। ये आरोपी यात्रियों को साझा टैक्सी में सवारी देने का झांसा देते थे। इसके बाद वे सुनसान जगह पर ले जाकर उनसे लूटपाट करते थे।
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पुलिस ने इस कार्रवाई से चार लूट के मामलों को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने अपराधों में इस्तेमाल की गई एक ऑरा कार भी बरामद की है। इसके साथ ही एक लूटा गया मोबाइल फोन और 3,800 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में एक दर्जन से अधिक अन्य लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस इन सभी खुलासों का सत्यापन कर रही है।
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यह गिरोह विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी के बाहर सक्रिय था। वे ऐसे यात्रियों को ढूंढते थे जो अकेले होते थे या जिन्हें साझा टैक्सी की जरूरत होती थी। टैक्सी में बिठाने के बाद वे यात्रियों को सुनसान रास्तों पर ले जाते थे। वहां वे उन्हें डरा-धमकाकर उनके कीमती सामान और नकदी लूट लेते थे।
पुलिस ने गिरोह के पास से एक कार जब्त की है, जिसका उपयोग लूट की वारदात में किया जाता था। बरामद सामान में एक मोबाइल फोन और 3,800 रुपये की नकदी शामिल है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे पहले भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अब उनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है और अन्य मामलों में उनकी भूमिका का पता लगा रही है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।