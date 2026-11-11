सोनिया विहार बनेगा पर्यटन हब: दिल्ली सरकार ने तैयार की बड़ी योजना, मिलेंगी ये सुविधाएं; खादर की बदलेगी तस्वीर!

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सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग वजीराबाद रोड पर नानकसर गुरुद्वारा टी-पॉइंट से जीरो पुस्ता तक सर्विस रोड का विस्तार कराने और सोनिया विहार पुस्ता से वाटर स्पोर्ट्स क्लब तक नया सड़क एलाइनमेंट तैयार कराने की योजना पर काम कर रहा है।यमुना सफारी की शुरुआत और प्रस्तावित सड़क योजना को एक साथ देखें तो सोनिया विहार के लिए विकास की नई संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। एक ओर नदी में क्रूज और मनोरंजन की सुविधाएं शुरू हुई हैं, दूसरी ओर सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की तैयारी है। यदि इसके साथ खादर क्षेत्र की जल निकासी, साफ-सफाई और बाढ़ सुरक्षा पर भी लगातार काम होता है तो यह इलाका पूर्वी दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी जगह बना सकता है।यमुना का खादर क्षेत्र सामान्य शहरी जमीन से अलग है। यहां मिट्टी की प्रकृति, भूजल स्तर और मानसून में नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सड़क बनाना तकनीकी चुनौती है। इसी वजह से विभाग ने योजना में भू-तकनीकी जांच और विस्तृत ड्रेनेज प्लान को शामिल किया है। विशेषज्ञों की टीम खादर की मिट्टी की भार वहन क्षमता की जांच करेगी। इसके आधार पर सड़क की नींव और संरचना का डिजाइन तैयार होगा। बारिश के पानी की निकासी के लिए वैज्ञानिक व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही पुस्ते के पास प्रस्तावित सड़क की मजबूती की जांच और डिजाइन की प्रूफ चेकिंग भी कराई जाएगी।