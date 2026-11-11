दिल्ली की आबोहवा 'बहुत खराब': जनपथ में सुबह एक्यूआई 451, प्रदूषण तो घटा था लेकिन आज एनसीआर में भी बुरा हाल

100 सबसे प्रदूषित शहरों में 91 भारत के, दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार

भारत में प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाल यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 91 शहर हैं। वास्तविक समय में हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के स्तर की जानकारी देने वाली वेबसाइट एक्यूआई डॉट इन के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार शाम 7 बजे पंजाब का फरीदकोट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 605 दर्ज किया गया। इस सूची में पाकिस्तान के तीन और चीन के 6 शहर शामिल थे। दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में ही हवा की सेहत में सुधार देखने को मिला है, हालांकि अभी भी यह खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। दिवाली के दिन और उसके बाद दिल्ली का एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया था। वहीं, मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी का औसत एक्यूआई 300 से नीचे दर्ज किया गया और 59 में से किसी भी निगरानी केंद्र में यह 400 के पार नहीं था, जबकि दिवाली पर 20 से ज्यादा जगह एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था।



25 घंटे में दिल्ली की हवा से 61 फीसदी घटा पीएम 2.5

दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से घटा है। महज 25 घंटे के अंतराल में हवा में मौजूद बेहद महीन प्रदूषक कण पीएम 2.5 की सांद्रता में करीब 61 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, पीएम 10 का स्तर भी करीब 43 फीसदी नीचे आया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पोर्टल पर उपलब्ध प्रति घंटे के अवलोकन के मुताबिक, 9 नवंबर की रात 12 बजे पीएम 2.5 का स्तर 671.10 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर था, जो 10 नवंबर की रात एक बजे घटकर 261.81 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रह गया।



इसी दौरान पीएम 10 का स्तर भी 659.31 से घटकर 378.58 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर पर पहुंच गया यानी 25 घंटे में पीएम 10 की सांद्रता में 280.73 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की कमी आई। आंकड़े बताते हैं कि दोनों प्रमुख प्रदूषकों के स्तर में गिरावट आई है। हालांकि, कमी के बावजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई थी।



पीएम 2.5 में सबसे तेज गिरावट

आंकड़ों में पीएम 2.5 में 409.29 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की कमी दर्ज हुई है। प्रतिशत के लिहाज से यह करीब 61 फीसदी है। वहीं, पीएम 10 में 280.73 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर यानी करीब 42.6 फीसदी की गिरावट आई। पीएम 2.5 के बेहद छोटे कण सांस के जरिये फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में इसके स्तर में आई कमी को राहत के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।