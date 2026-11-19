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भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने रामलीला मैदान में किया धरना प्रदर्शन

Digvijay Singh

Updated Thu, 19 Nov 2026 04:18 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 04:18 PM IST







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भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने प्राइवेट ऑटो टैक्सी चालकों की मांगों को लेकर रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया। देशभर के 21 प्राइवेट ऑटो टैक्सी संगठनों के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। भारतीय मजदूर संघ की शाखा है भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ। ... और पढ़ें

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